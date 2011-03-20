Черкаський музей шукає у жителів області шевченківські раритети

Черкаський обласний художній музей звернувся до жителів Черкаської області з проханням передати в оренду або продати речі, які пов`язані із життям Тараса Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН заступник директора Черкаського обласного художнього музею Галина МУРАЄНКО, нові експонати висталять в Шевченківському національному заповіднику в Каневі. Працівників музею цікавлять експонати середини ХІХ ст.

У музеї розраховують поповнити зібрання "Кобзарів", виданих за життя Шевченка, не відмовляться від рушників і речей селянського побуту.