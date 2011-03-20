Митниця порушила справу за контрабанду 80 тонн риби

Чернігівська митниця порушила кримінальну справу за фактом контрабандного переміщення партії риби вагою майже 80 тонн та загальною митною вартістю 1,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі митниці, співробітники служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил у ході перевірки законності зовнішньоекономічних поставок вантажу свіжомороженої риби, що здійснювались протягом 2010 року на адресу одного з чернігівських підприємств, виявили ознаки порушення митного законодавства.

Згідно з контрактом, наданим до митного оформлення, зовнішньоекономічний договір був укладений між чернігівською фірмою та фірмою, що зареєстрована в офшорній зоні. Співробітники служби перевірили достовірність даних, що були викладені у документах. Перевірка здійснювалась за допомогою колег – казахстанських митників.

У відповідь на запит, направлений Чернігівською митницею до Казахстану, отримана інформація, що між чернігівською і казахською фірмами було укладено прямий контракт. Казахська фірма є виробником і продавцем риби, а чернігівська – покупцем. Жодна третя фірма-посередник з офшорної зони, що була вказана у контракті, насправді участі в угоді не брала. При подальшій перевірці також з’ясовано, що необхідний для митного оформлення дозвіл Держкомветмедицини України був отриманий підприємством на підставі неправдивих документів.

Ці обставини вказують на вчинення контрабандного переміщення товарів у великих розмірах та свідчать про наявність достатніх підстав до порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України.