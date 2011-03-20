У Криму відзначають 160-річчя Ісмаїла Гаспринського

У Криму стартували заходи до 160-річчя від дня народження кримськотатарського просвітянина, письменника, педагога, перекладача і громадського діяча Ісмаїла Гаспринського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримськотатарського Меджлісу, організаторами заходу виступили Меджліс, Рескомнац АРК, міськрада Акмесджита (м. Сімферополь) і Асоціація кримськотатарських працівників освіти «Мааріфчи».

18 березня до пам`ятника великому просвітителю в Сімферополі було покладено квіти. Депутат Верховної Ради АРК Рефат ЧУБАРОВ у своєму вітальному слові від імені Меджлісу кримськотатарського народу подякував усім присутнім і організаторам заходу.

Пізніше в Кримськотатарській бібліотеці ім. І.Гаспринського відбулося відкриття книжково-документальної виставки «Спадщина І.Гаспринського».

Заходи, присвячені святкуванню 160-річчя від дня народження Ісмаїла Гаспринського, відбудуться у всьому Криму.

21 березня 2011 року в Бахчисараї відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до бюста І.Гаспринського, з подальшими відвідинами пам`ятних місць, пов`язаних з його життям і діяльністю, учасниками Міжнародної науково-практичної конференції ТНУ ім. Вернадського, творчою інтелігенцією і громадськими діячами.

23 березня відбудеться урочистий вечір, присвячений 160-річчю І.Гаспринського і концерт майстрів мистецтв у Кримськотатарському академічному музично-драматичному театрі.

24 березня в Кримськотатарському музеї мистецтв відкриється мультимедійна презентація: «Ісмаїл Гаспринський і Крим».

24 березня в Кримськотатарській бібліотеці відбудуться літературні читання «Світ Ісмаїла Гаспринського».

З березня по квітень заплановано проведення конкурсу шкільних газет «Алєєм-і нісван» (Світ жінок), «Алєєм-і суб’ян» (Світ дітей).

Також на місцевих телеканалах будуть показані передачі, присвячені І.Гаспринському.

На жовтень заплановано проведення Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої життю і діяльності І.Гаспринського.

Довідка УНІАН. Ісмаїл Гаспринський народився 21 березні 1851 р. в Криму в родині офіцера. Помер у вересні 1914 року в Бахчисараї й похований на території Зинджирли медресе.

Пам`ятники І.Гаспринському встановлені в Сімферополі й Бахчисараї. Ім`ям І.Гаспринського названі вулиці, бібліотека.