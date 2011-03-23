У Криму п’яний батько убив 6-місячного сина

У Красноперекопському районі Криму нетверезий батько убив 6-місячного сина.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, трагедія сталася 8 березня в одному з сіл.

П’яний чоловік шпурнув дитину, що плакала, на диван. Хлопчик, ударившись об спинку, упав на підлогу. Дитину у тяжкому стані доставили в реанімаційне відділення лікарні. Про те, що сталося, медики повідомили в міліцію.

Через добу дитина померла в лікарні. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок розриву печінки, перелому ребер, забою внутрішніх органів.

Батько хлопчика заарештований. Порушено кримінальну справу за ст. 119 ч. 1 (вбивство з необережності).