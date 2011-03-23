Суд залишив екс-голову ВР Криму за ґратами

Центральний районний суд Сімферополя подовжив термін утримання під вартою обвинуваченого в незаконних операціях із землею колишнього голови Верховної Ради Криму, а нині депутата кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА до 21 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні в другій половині дня.

«Подовжено терміни слідства до 21 травня, і на цей же термін подовжено термін утримання під вартою», - сказала журналістам адвокат А.ГРИЦЕНКА Алла КОШЕНКО.

Сам обвинувачений на засіданні суду не був присутній за станом здоров`я.

Захист екс-спікера Криму має намір найближчими днями в апеляційному суді оспорити постанову про подовження арешту.

А.КОШЕНКО вважає, що А.ГРИЦЕНКО не може чинити вплив на свідків, тому адвокати просили суд обрати для їхнього підзахисного запобіжний захід, не пов`язаний із утриманням у СІЗО, – відпустити під підписку про невиїзд або під грошову заставу.

А.ГРИЦЕНКА утримують у Сімферопольському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКА звинувачують у перевищенні службових повноважень на посаді голови Ленінської райдержадміністрації Криму в 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський» (збиток оцінюється в 23 млн. грн.).

Він також підозрюється в незаконній передачі 3,6 га земель на суму 0,5 млн. грн.

Крім того, А.ГРИЦЕНКУ інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого інтересам держави завдано 70 тис. грн. збитків.

Міліція затримала екс-спікера Криму у справі військового санаторію 24 січня цього року в Сімферополі. Суд 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.