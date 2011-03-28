Компанія з виробництва яхт заборгувала працівникам 1 мільйон
03:41, 28 березня 2011Суспільство
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Повідомляє кримська прокуратура
Прокуратура Феодосії (Крим) порушила кримінальну справу за фактом невиплати компанією із виробництва яхт понад 1 млн. грн. заробітної плати.
«У ході прокурорської перевірки встановлено, що, маючи заборгованість перед працівниками, керівники витрачали кошти на другорядні потреби», - йдеться в переданому УНІАН прес-релізі прокуратури Криму.
Справу порушено за статтею «невиплата заробітної плати...» Кримінального кодексу.
За фактом ігнорування вимог закону, яким виплата зарплати віднесена до першочергових платежів, ведеться слідство.
Заборгованість утворилася з жовтня минулого року, уточнив співробітник прес-служби кримського наглядового відомства.
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