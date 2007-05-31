Засідання Верховної Ради закрилося безрезультатно о 24 годині 20 хвилин.

Обидва законопроекти про імперативний мандат не зібрали достатньої кількості голосів. За проект Тимошенко - Кириленка проголосували 104 депутати, переважно фракція БЮТ. За проект Богатирьової - Бокого - 98 депутатів, причому знову фракція БЮТ, натомість коаліційні фракції проігнорували "свій" законопроект.

Після цього Олександр МОРОЗ оголосив засідання ВР закритим, додавши, що наступне засідання парламенту розпочнеться 31 травня о 10.00.

Народні депутати фракції “Наша Україна” рівно о 24-й годині залишили сесійну залу ВР. Як відомо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію свого указу про розпуск ВР V скликання на два дні для прийняття законопроектів, і цей термін закінчився сьогодні о 24-й годині.

Фракція БЮТ не залишила сесійну залу Верховної Ради. Член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО в інтерв’ю кореспонденту УНІАН наголосив, що для фракції є дуже важливим розгляд і прийняття законопроектів, необхідних для проведення дострокових виборів. Зокрема, А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що ВР сьогодні, крім вже розглянутих питань, має визначитися і щодо законопроектів про внесення змін до держбюджету в частині фінансування виборчої кампанії.