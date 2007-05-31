ВР не змогла проголосувати нічого

Верховна Рада відмовилася внести зміни до Закону «Про статус народного депутата України» щодо дострокового припинення повноважень депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, на розгляд ВР виносилося два законопроекти - коаліційний та опозиційний.

Зокрема, за проект закону, внесений лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та лідером фракції «Наша Україна» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, проголосували 104 народних депутати із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому законопроект, внесений коаліцією, підтримали 98 народних депутатів із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Коаліційний проект закону ідентичний тому, який був запропонований представниками опозиції, за винятком положення, що народний депутат має право оскаржити у судовому порядку рішення про дострокове припинення своїх повноважень. Законопроектом, що внесений опозицією, таке право депутату не надавалося.

Як передбачалося в законопроектах, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі невходження народного депутата до складу депутатської фракції політичної партії або блоку, за списком якої його обрано, або виходу народного депутата зі складу такої фракції. При цьому невходження народного депутата до складу депутатської фракції політичної партії або блоку, за списком якої його обрано народним депутатом – це відмова народного депутата від підписання особистого письмового повідомлення про сформування депутатської фракції, неподання народним депутатом в день складання ним присяги особистої письмової заяви про входження до складу відповідної депутатської фракції, за списком якої обрано народним депутатом – у разі набуття статусу народного депутата замість вибулого народного депутата або його відмова від участі в діяльності такої фракції або фактична протидія діяльності фракції.

Як повідомляв УНІАН, раніше протягом цього ж сесійного засідання Верховна Рада не підтримала ні коаліційного, ні опозиційного законопроекту про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства

Зокрема, “за” проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства, внесений лідерами фракцій «Наша Україна» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та фракцією БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, проголосував 171 народний депутат із 428, зареєстрованих у залі.

“За” законопроект з аналогічною назвою, внесений координатором парламентської більшості, ліером фракції партії регіонів Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, проголосували 224 народних депутати (при необхідних 226 – УНІАН) із 428, зареєстрованих у залі.

У голосуванні не брала участі фракція КПУ.