У дострокових виборах уже не зацікавлена й сама опозиція

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО вважає, що події у Верховній Раді впродовж останніх двох днів довели, що у виборах не зацікавлена не лише коаліція, але й опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення вечірнього пленарного засідання ВР.

За його словами, на полі «сьогодні знаходиться декілька політичних гравців». Він зазначив, що одних влаштовують ці вибори, а інших - «тільки наполовину».

При цьому, за словами В.МАКЕЄНКА, деякі з політичних сил тільки роблять вигляд, що вони зацікавлені у проведені дострокових виборів і «думають, навіщо вони взагалі втягнулись у ці вибори».

Народний депутат зазначив, що впродовж двох днів не вдалося просунутися у плані прийняття законопроектів, необхідних для проведення виборів.

За його словами, затягування цього процесу йде вже і зі сторони опозиційних політичних сил. Народний депутат пояснив це тим, що опозиція реально поглянула на останні опитування і побачила, що дострокові вибори їй нічого не дадуть.