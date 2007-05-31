Семенюк розкаже про вплив політичної ситуації на приватизацію

31 травня у прес-центрі «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція Голови Фонду держмайна України Валентини Семенюк. Тема прес-конференції : «Вплив політичної ситуації на приватизацію в Україні». Початок об 11.00 Адреса : вул.. Стрітенська 2/8, поруч з Львівською площею. Заїзд з вул. Олеся Гончара. Акредитація за тел.. 569-89-94, 95

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