Семенюк розкаже про вплив політичної ситуації на приватизацію

09:26, 31 травня 2007
Суспільство
247

31 травня  у прес-центрі  «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція  Голови Фонду держмайна України Валентини Семенюк. Тема прес-конференції :  «Вплив політичної ситуації на приватизацію в Україні».

 Початок об  11.00

 Адреса : вул.. Стрітенська 2/8, поруч з Львівською площею. Заїзд з вул. Олеся Гончара.

Акредитація  за тел.. 569-89-94, 95

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter