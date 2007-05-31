Відкриється виставка дитячого плакату «Дорослі, почуйте: Ми хочемо мирного неба!»,

1 червня о 10:30 відбудеться виставка дитячого плакату «Дорослі, почуйте: Ми хочемо мирного неба!», присвячена Міжнародному Дню захисту дітей. 10:05 - 31/05/2007 1 червня о 10:30 відбудеться виставка дитячого плакату «Дорослі, почуйте: Ми хочемо мирного неба!», присвячена Міжнародному Дню захисту дітей. Виставка відбудеться у рамках завершального етапу Всеукраїнської акції «Ми майбутнє твоє, Україно!», організованої Всеукраїнською громадською організацією Союз жінок України «За майбутнє дітей». У ході заходу відбудеться брифінг Голови ВГО Союз жінок України «За майбутнє дітей» Валентини СЕМЕНЮК. Адреса: Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2). Потрібна акредитація Тел.. 8(044)296-29-90, 8(067)969-09-41.

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