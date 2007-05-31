Вища рада юстиції поновила членство Медведчука

Вища рада юстиції України поновила членство Віктора МЕДВЕДЧУКА в цьому органі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, таке рішення Рада ухвалила сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, розглянувши відповідну заяву В.МЕДВЕДЧУКА, ВРЮ частково скасувала своє рішення від 27 травня 2004 року № 180, яким було припинено його повноваження як члена Вищої ради юстиції, оскільки після призначення його до складу Ради на другий поспіль шестирічний строк він не прийняв присягу члена ВРЮ.

Водночас, зважаючи на те, що чинне законодавство України не вимагає повторного складання присяги членом Вищої ради юстиції, строк повноваження якого продовжено у зв’язку з новим призначенням на ту ж саму посаду, Рада ухвалила рішення про поновлення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена Вищої ради юстиції.

За це рішення проголосували 17 з 18 членів ВРЮ, один утримався.

Як уточнили в прес-службі, В.МЕДВЕДЧУК працюватиме членом ВРЮ, відповідно, до 2010 року.