То хто ж таки бреше: Гриценко чи МВС?

Міністерство оборони України має документальні підтвердження звернень міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА щодо передачі від Міноборони до МВС великої кількості зброї та боєприпасів.

Про це йдеться у заяві Управління прес-служби Міністерства оборони України, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що сьогодні під час робочої поїздки до 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗС України (смт. Десна) міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на запитання одного з журналістів дійсно повідомив про звернення міністра внутрішніх справ України В.ЦУШКА до керівництва Міністерства оборони України про передачу великої кількості стрілецького озброєння та боєприпасів до нього.

У заяві нагадується, що представники Міністерства внутрішніх справ України поспішили назвати “абсурдною та неприпустимою” цю заяву, наголошуючи при цьому, що “кожне слово людей такого рангу має бути зваженим і усвідомленим, а звинувачення - мати хоч якусь документальну основу”.

Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважене заявити, що кожне слово у поясненнях міністра оборони насправді є зваженим, усвідомленим і повністю базується на документальній основі. Як в Міністерстві оборони, так і в Міністерстві внутрішніх справ зареєстровані документи, які підтверджують звернення В.ЦУШКА до А.ГРИЦЕНКА щодо передачі на безкоштовній основі стрілецької зброї та боєприпасів до неї.

У той час А.ГРИЦЕНКО був здивований цим зверненням, оскільки такої кількості зброї з боєприпасами достатньо для оснащення цілої дивізії, зазначається у заяві Міноборони. У зв’язку з цим Міністерство оборони України направило до МВС листа з проханням обгрунтувати передачу такої значної кількості зброї з боєприпасами. Цей лист також зареєстрований у міністерствах оборони та внутрішніх справ України.

Після повторного запиту від міністра внутрішніх справ А.ГРИЦЕНКО не знайшов в ньому достатніх переконливих аргументів для прийняття позитивного рішення у передачі зброї та боєприпасів до МВС.

Управління прес-служби Міноборони України радить представникам МВС перш ніж поширювати заяви “з очевидною неправдивою інформацією, розібратися у власному відомчому діловодстві, а лише потім вдаватися до інформування суспільства”.

Управління прес-служби Міноборони висловлює сподівання, що коли керівництво МВС вивчить вищезазначені документи, то воно буде вимушене визнати факт їхнього існування та принесе публічне вибачення міністру оборони А.ГРИЦЕНКУ.

В разі, якщо це не буде зроблено протягом доби, Управління прес-служби Міністерства оборони України залишає за собою право оприлюднити через засоби масової інформації повний текст звернень міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА до керівництва Міністерства оборони України і відповіді Міністерства оборони України на ці запити.