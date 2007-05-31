То хто ж таки бреше: Гриценко чи МВС?
Міноборони посилається на документи
Міністерство оборони України має документальні підтвердження звернень міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА щодо передачі від Міноборони до МВС великої кількості зброї та боєприпасів.
Про це йдеться у заяві Управління прес-служби Міністерства оборони України, переданій УНІАН.
У документі зазначається, що сьогодні під час робочої поїздки до 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗС України (смт. Десна) міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на запитання одного з журналістів дійсно повідомив про звернення міністра внутрішніх справ України В.ЦУШКА до керівництва Міністерства оборони України про передачу великої кількості стрілецького озброєння та боєприпасів до нього.
У заяві нагадується, що представники Міністерства внутрішніх справ України поспішили назвати “абсурдною та неприпустимою” цю заяву, наголошуючи при цьому, що “кожне слово людей такого рангу має бути зваженим і усвідомленим, а звинувачення - мати хоч якусь документальну основу”.
Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважене заявити, що кожне слово у поясненнях міністра оборони насправді є зваженим, усвідомленим і повністю базується на документальній основі. Як в Міністерстві оборони, так і в Міністерстві внутрішніх справ зареєстровані документи, які підтверджують звернення В.ЦУШКА до А.ГРИЦЕНКА щодо передачі на безкоштовній основі стрілецької зброї та боєприпасів до неї.
У той час А.ГРИЦЕНКО був здивований цим зверненням, оскільки такої кількості зброї з боєприпасами достатньо для оснащення цілої дивізії, зазначається у заяві Міноборони. У зв’язку з цим Міністерство оборони України направило до МВС листа з проханням обгрунтувати передачу такої значної кількості зброї з боєприпасами. Цей лист також зареєстрований у міністерствах оборони та внутрішніх справ України.
Після повторного запиту від міністра внутрішніх справ А.ГРИЦЕНКО не знайшов в ньому достатніх переконливих аргументів для прийняття позитивного рішення у передачі зброї та боєприпасів до МВС.
Управління прес-служби Міноборони України радить представникам МВС перш ніж поширювати заяви “з очевидною неправдивою інформацією, розібратися у власному відомчому діловодстві, а лише потім вдаватися до інформування суспільства”.
Управління прес-служби Міноборони висловлює сподівання, що коли керівництво МВС вивчить вищезазначені документи, то воно буде вимушене визнати факт їхнього існування та принесе публічне вибачення міністру оборони А.ГРИЦЕНКУ.
В разі, якщо це не буде зроблено протягом доби, Управління прес-служби Міністерства оборони України залишає за собою право оприлюднити через засоби масової інформації повний текст звернень міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА до керівництва Міністерства оборони України і відповіді Міністерства оборони України на ці запити.