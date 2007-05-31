ВР відмовилася продовжити своє засідання

Верховна Рада України відмовилася продовжити сьогодні своє пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну пропозицію продовжити роботу проголосували лише 164 народні депутати з 428, зареєстрованих у сесійній залі.

З відповідною пропозицією про продовження роботи виступив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що за цей час парламент міг би прийняти зміни до закону про вибори народних депутатів, в остаточному варіанті ухвалити зміни до держбюджету на 2007 рік в частині фінансування виборчої кампанії, а також сформувати новий склад ЦВК.

За словами В.КИРИЛЕНКА, якщо у коаліції «нема політичної волі, то всю відповідальність за наступні наслідки розвитку подій вона має взяти на себе».