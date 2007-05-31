Опозиційні депутати зареєстрували 168 заяв про вихід з фракцій

Фракції «Наша Україна» і БЮТ вже зареєстрували у апараті Верховної Ради заяви про вихід народних депутатів з фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 31 травня під час вечірнього пленарного засідання повідомив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За словами В.КИРИЛЕНКА, зареєстровано 62 заяви від фракції «Наша Україна» і 106 - від фракції БЮТ. Загалом, наголосив В.КИРИЛЕНКО, зареєстровано 168 заяв. Таким чином, підкреслив він, фракції опозиції виконують свої обіцянки. Він нагадав, що ці заяви пізніше стануть підставою для прийняття рішень на з’їздах про дострокове припинення повноважень народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня ВР прийняла постанову щодо забезпечення виконання ст. 81 Конституції про дострокове припинення повноважень депутата.

Постановою передбачено, що народний депутат України, який виявив бажання вийти зі складу депутатської фракції політичної сили, за виборчим списком якої його було обрано до парламенту, подає особисту письмову заяву до апарату ВР, яка реєструється у секторі реєстрації кореспонденції відділу службової кореспонденції управління діловодства головного управління документального забезпечення, і, відповідно до регламенту, повідомляє про це головуючого на пленарному засіданні.

Зареєстрована письмова заява в день реєстрації передається до секретаріату голови ВР. Голова ВР оголошує текст відповідної заяви на пленарному засіданні. Оригінал особистої письмової заяви додається до протоколу відповідного пленарного засідання, а копія цієї заяви не пізніше, як на наступний день після оголошення тексту заяви на пленарному засіданні надсилається до ЦВК.