«Грінпіс» знайшла в Україні радіоактивні харчі

Міжнародна природоохоронна організація "Гринпіс" каже, що молоко, гриби, ягоди, буряк, картопля та ще низка продуктів харчування в деяких районах України все ще забруднені радіоактивними речовинами з Чорнобиля.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому природоохоронцями напередодні міжнародної конференції, яка пройде в Україні 19 квітня і буде присвячена ситуації на Чорнобильській атомній електростанції.

"Гринпіс" провів дослідження у трьох частинах України, розташованих за межами зони відчуження, вивчаючи вміст радіонукліду цезій-137 у продуктах харчування.

У багатьох випадках вміст речовини у харчах перевищував допустиму для людей норму.

Як зазначає науковець "Гринпіс" Ірина Лабунська, цезій-137 становить довгострокову загрозу для здоров'я людини, особливо для тих, хто щодня споживає їжу, яка містить той радіонуклід.

У своєму звіті "Гринпіс" також скритикував уряд України за відмову від регулярного моніторингу харчів на вміст радіоактивних речовин з ЧАЕС 2 роки тому.

"Це було цілковито передчасно припинити цю моніторингову програму, адже ми все ще маємо знати ситуацію, щоби допомагати людям давати раду всім цим проблемам", - сказала Ірина Лабунська.

У документі, опублікованому організацією, також закликають до ретельної перевірки сільськогосподарських угіддь на забруднення радіонуклідами.

ВВС