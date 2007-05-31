Найбільшу в`язницю збудують у Росії

Федеральна служба виконання покарань Російської Федерації проводить конкурс серед будівельних організацій на будівництво нових "Хрестів" у Санкт-Петербурзі, повідомив РІА “Новости” представник відомства.

"Підсумки конкурсу планується підбити 3 липня. Конкурс відкритий і будь-яка будівельна компанія може взяти в ньому участь", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, заявки приймаються вже четвертий день.

За даними відомства, проект нової будівлі слідчого ізолятора підготовлений петербурзьким Спеціальним проектний-дослідницьким інститутом, який розробляв велику частину будинків кримінально-виконавчої системи РФ.

За новим проектом, слідчий ізолятор переїде до Колпіно, де під нього виділена ділянка в 32 гектари.

"Дві монолітні 9-поверхові будівлі сумарно розраховано на чотири тисячі місць. На кожного підслідного заплановано сім квадратних метрів камерної площі", - зазначив представник Федеральної служби.

Він повідомив, що це буде найбільша в`язниця в Росії і Європі.

"Окрім камер загальною площею 30 тисяч квадратних метрів, нові "Хрести" включатимуть свій лазне-пральний комбінат з виробничими майстернями, п`ятиповерхову медичну частину з амбулаторією і стаціонаром, а також власну електростанцію на випадок, якщо основна електрика буде відключена", - додав співбесідник агентства.

Крім того, для співробітників передбачене будівництво спорткомплексу з тиром. На території також будуть вольєри на 40 собак.

РІА "Новости"