МВС: Міністерство оборони підриває національну безпеку

23:20, 31 травня 2007
Суспільство
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Міліція хоче зупинити "газетну війну"

МВСДепартамент зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ пропонує посадовим особам Міністерства оборони припинити з`ясування відомчих стосунків через засоби масової інформації. Про це йдеться в заяві ДЗГ МВС, переданій УНІАН.

У ній, зокрема, зазначається, що 31 травня Міністерство оборони України поширило копії службового листування МВС України та МО України. Документи датовані березнем-квітнем 2007 року і містять інформацію щодо обміну матеріально-технічними засобами, зокрема, зброєю. Як зазначає ДЗГ, “викликає здивування, що обнародувана лише переписка поточного року. В той же час, існують аналогічні документи за 2005-2006 роки, в яких заявлена потреба МВС в озброєнні (в значно більших обсягах) була задоволена Міністерством оборони”.

“Департамент зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ пропонує посадовим особам Міністерства оборони припинити з`ясування відомчих стосунків через засоби масової інформації”, - йдеться в заяві. При цьому в ній наголошується: “Звертаємо увагу, що оприлюднення через ЗМІ текстів службових документів є неприпустимим, несе загрозу національній безпеці держави та передбачає кримінальну відповідальність”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Управління прес-служби Міністерства оборони України оприлюднило заяву, в якій зазначається, що Міністерство оборони України має документальні підтвердження звернень міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА щодо передачі від Міноборони до МВС великої кількості зброї та боєприпасів.

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