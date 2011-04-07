Завтра в Україні похолодає

Завтра в Україні пройдуть дощі, температура повітря дещо знизиться.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 квітня буде хмарно з проясненнями. Дощ, у південній частині, вдень і в східних областях місцями сильний дощ, окремі грози (вдень в горах Криму дуже сильні дощі). Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах та горах Криму 25-30 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, у південній частині та у Закарпатті до 14°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

У столиці буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.