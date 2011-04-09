Заступника начальника київської Держекоінспекції впіймали на хабарі

13:51, 09 квітня 2011
Суспільство
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Брав прямо в кабінеті

Вчора у Києві при одержанні 50 тис. грн. хабара у службовому кабінеті було затримано заступника начальника столичної Держекоінспекції.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, вказану суму посадовець отримав за зменьшення обсягів штрафів за результатами перевірки одного з автотранспортних підприємств.

 

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