Заступника начальника київської Держекоінспекції впіймали на хабарі
13:51, 09 квітня 2011Суспільство
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Брав прямо в кабінеті
Вчора у Києві при одержанні 50 тис. грн. хабара у службовому кабінеті було затримано заступника начальника столичної Держекоінспекції.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, вказану суму посадовець отримав за зменьшення обсягів штрафів за результатами перевірки одного з автотранспортних підприємств.
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