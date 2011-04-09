Стару казарму перебудують під житло для прикордонників

Керівництво Південного регіонального управління Держприкордонслужби України гарантує надати наступного року 108 упорядкованих квартир родинам військовослужбовців шляхом капітальної реконструкції будівлі колишньої 5-поверхової казарми по вулиці Левітана в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на зустрічі з журналістами заступник начальника Управління з тилу Ігор ПАСТЕРНАК, зауваживши, що «це вже друга будівля, в якій за півтора-два роки зможуть оселитися родини прикордонників».

За його словами, «першу переобладнану під житло п`ятиповерхівку вже заселили 75 прикордонників з числа першочерговиків, які раніше мешкали в пристосованих приміщеннях сусідньої казарми».

Наприкінці минулого року командування вирішило, зазначив полковник, що «настала черга реконструювати другу казармову будівлю, де нині в скрутних умовах мешкають родини 49 військовослужбовців Одеської авіаційної ескадрильї.

Згідно затвердженого командуванням Держприкордонслужби титульного списку, капітальному ремонту і переобладнанню під упорядковане відомче житло в Одесі підлягають 5-поверхова будівля по вулиці Левітана і будови казармового типу у військовому містечку «Лузанівка».

Напередодні реконструкції, підсумував заступника начальника Управління з тилу, з главами родин, які мешкали в приміщеннях казарм, буде підписано договори про взаємні зобов`язання, згідно яких деякі з них будуть розміщені в приміщеннях військового містечка «Григорівка», а більшості офіцерів виділять грошові кошти на оренду житла до кінця 2012 року.

Відомчою програмою забезпечення житлом в Південному регіональному управлінні передбачається також спільна з органами місцевого самоврядування забудова земельних ділянок в межах Одеси, Бєлгорода-Дністровського та інших міст.