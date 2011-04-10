У лікарнях залишаються 33 дітей, які отруїлися з молочної кухні

У Донецьку на лікуванні від гострої кишкової інфекції залишаються 33 малолітніх дітей, які отруїлися після вживання продукції дитячої молочної кухні.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області з посиланням на головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

Згідно з повідомленням, зараз серед дітей, які знаходяться під наглядом, нові випадки захворювання не реєструвалися.

Загалом на гостру кишкову інфекцію захворіло 60 дітей. Усі діти були госпіталізовані в дитячі інфекційні відділення Центральної міської клінічної лікарні № 1 і міськлікарні № 21, де отримують необхідний лікувально-діагностичний комплекс у повному обсязі.

За словами В.ДЕНИСЕНКА, спостерігалася позитивна динаміка клінічного стану хворих, і на сьогоднішній день уже виписано 27 дітей, у лікувальних установах залишаються 33 дитини. Легкий клінічний стан спостерігається у 25 дітей, середньої тяжкості - у 8.

Протиепідемічні заходи, лабораторні дослідження тривають, зазначили в облСЕС.