Норвезька компанія хоче видобувати нафту в Чорному морі

12 квітня Міністерство екології і природних ресурсів України і вертикально інтегрована енергетична компанія Statoil (Норвегія) обговорили можливу співпрацю у видобуванні нафти на континентальному шельфі Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекології.

У повідомленні наголошується, що норвезька компанія засвідчила свою зацікавленість у детальному вивченні можливої співпраці з Україною у сфері видобування нафти на шельфі Чорного моря. Зокрема, сторони обговорили стан українського законодавства, практику угод про розподіл продукції і технологічні виклики стосовно геологічного дослідження.

Довідка УНІАН. Statoil – міжнародна енергетична компанія, яка здійснює свою діяльність у 34 країнах світу. Компанія є найбільшим у світі оператором глибоководного видобування нафти і газу.