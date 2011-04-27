Сьогодні в УНІАН презентують професію ХХІ століття

Сьогодні в агентстві УНІАН в рамках роботи лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться майстер-клас бізнес-тренера Олександра ТІЩУКА «Коучинг для всіх, але не для кожного».

Як розповів О.ТИЩУК, під час тренінгу його учасники дізнаються, чому коучинг такий популярний в країнах, що розвиваються, чому його називають професією XXI століття, де і як вчитися коучингу. Учасники тренінгу вивчать базові моделі коучинга і зможуть взяти участь в демонстраційній коуч-сесії як клієнт, працюючи зі своїм реальним завданням.

«Коучинг – це найдивовижніша професія, - вважає О.ТИЩУК. - Коуч стверджує, що зі всіма все гаразд, бере на себе відповідальність, допомагає людині побачити свій потенціал і можливості його реалізації. Сьогодні майже половина найуспішніших компаній у світі застосовують коучинг, при цьому повернення від інвестицій в коучинг, ви тільки вдумайтеся в ці цифри, становить майже 530%».

Як стверджує О.ТИЩУК, посилаючись на дані Міжнародної федерації коучинга (ICF), при роботі коучів з персоналом досягаються наступні результати: рівень стресу знижується майже на 60%, а впевненість в собі зростає на 52%, продуктивність праці в компанії зростає на 86%.

«А найголовніше, - говорить О.ТИЩУК, - є ефективні методики, як реалізувати головний принцип коучинга – стань сам собі коучем. Це під силу кожному, потрібне лише бажання і завзятість».

Семінар відбудеться сьогодні, 27 квітня. Початок о 19.00. Тривалість семінару три години. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: О.ТИЩУК – бізнес-тренер, сертифікований бізнес-коуч, член Європейської Федерації Коучинга (ECF), директор Training&Development Company, керівник Київської школи переговорів, провідний тренер Університету коучинга.

Працював внутрішнім бізнес-тренером у п'яти великих компаніях, а також у більш як 30 компаніях як зовнішній тренер. Провів понад 600 бізнес-тренингів, на яких навчилося понад 6 тис. чол. Як бізнес-коуч провів більш як 300 годин індивідуальних коуч-сесій для топ-менеджерів і менеджерів середньої ланки. Публікації в журналах «Обучение персонала», «HR Magazine», «HRD».