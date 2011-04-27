БЮТ: у екс-голови РДА при обшуку знайшли автомат і гранати

На Буковині вдома у екс-голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА під час обшуку знайшли 8 одиниць вогнепальної зброї, в тому числі автомати Калашнікова, гранати тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Чернівецької обласної організації ВО «Батьківщина», оприлюдненій сьогодні.

У партії стверджують, що зброю виявила міліція, занесла до справи, але не повідомляє про це загалу, посилаючись на таємницю слідства. Сам М.БОЙЧУК нині перебуває у лікарні з підозрою на інсульт.

Як повідомило УНІАН джерело в обласній прокуратурі, станом на 27 квітня ще не було проведено очної ставки потерпілих рибалок з М.БОЙЧУКОМ. «Лікарі категорично проти, щоб зараз працівники прокуратури проводили слідчі дії, бо в Михайла БОЙЧУКА підозра на інсульт», - повідомило джерело.

Місцеві ЗМІ припускають, що зараз штучно затягується процес дачі показів М.БОЙЧУКОМ, щоб нібито дати можливість йому продати майно, або зникнути, оскільки після першої ж очної ставки М.БОЙЧУКА у слідчі будуть зобов`язані його арештувати. За даними УНІАН, у власності екс-голови Заставнівської РДА перебуває завод безалкогольних напоїв у с.Хрещатик Заставнівського району, яким зараз керує дружина Михайла БОЙЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності голови Заставнівської райдержадміністрації М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

19 квітня Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно голови Заставнівської райдержадміністрації М.БОЙЧУКА. Також порушено кримінальну справу стосовно його рідного брата, зятя і двох охоронців приватних ставків.

Після порушення кримінальної справи правоохоронці заарештували охоронців, зятя і брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не затримали, оскільки той надав довідки про свою інвалідність.

20 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про звільнення М.БОЙЧУКА з посади голови Заставнівської РДА Чернівецької області.