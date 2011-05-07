Журналісти вшанували колег, які загинули в роки Великої Вітчизняної

У Сімферополі кримські журналісти вшанували пам`ять своїх колег, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, пам`ятна акція відбулася за ініціативи Кримського республіканського відділення національної Спілки журналістів України.

Представники кримських ЗМІ поклали квіти до пам`ятника військовим кореспондентам і поліграфістам, який встановлений у сквері біля будівлі ДП «Видавництво і друкарня «Таврида». Тут же пройшов траурний мітинг.

Звертаючись до учасників мітингу, заступник голови ВР АРК Григорій ІОФФЕ підкреслив, що у Сімферополі встановлений єдиний в Україні пам`ятник військовим кореспондентам і поліграфістам, які разом із солдатами і офіцерами захищали Батьківщину від німецько-фашистських загарбників. Він зазначив, що пам`ятник встановлено у Сімферополі 5 травня 1985 року завдяки зусиллям редакції газети «Кримська правда» і видавництва «Таврида». "На жаль, розруха, і, перш за все, розруха в головах, призвела до того, що пам`ятник намагалися зруйнувати вандали, але завдяки небайдужим людям він був відновлений", - сказав він.

Г.ІОФФЕ заявив, що «сьогодні збанкрутілі на останніх виборах політичні сили намагаються перекрутити історію, і у них наші вчорашні вороги раптом стають героями. У наш час багато журналістів заявляють про боротьбу за свободу слова. Це, звичайно, необхідно. Але за жодних обставин не можна забувати про те, що наші колеги боролися зброєю слова і просто зброєю за свою Батьківщину і гинули, виконавши журналістський і людський обов’язок».

Учасники мітингу вшанували пам`ять військових кореспондентів, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, хвилиною мовчання. Зустрічі журналістів у пам`ятника колегам напередодні Дня Перемоги стануть традиційними.