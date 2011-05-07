Сумська міліція розшукує зниклого депутата сільради

Сумський райвідділ міліції розшукує зниклого депутата Степанівської сільради, 48-річного Ігоря ГІРМАНА, уродженця Іванківського району Київської області, який проживав у с. Степанівка Сумського району.

Як повідомили кореспондента УНІАН у ВЗГ УМВС України у Сумській області, перевіркою встановлено, що 30 квітня він пішов з будинку в невідомому напрямі і його місцезнаходження дотепер невідоме.

Міліція звернулася до жителів області з проханням допомогти встановити місцезнаходження депутата. Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст близько 176 см, міцної статури, обличчя овальна, волосся темно-русяве, коротке, на лобі і потилиці залисини, капловухий, очі карі, брови густі, ніс прямий. Був одягнений у сіру теплу камуфляжну куртку і камуфляжні брюки.