У Львові стріляли в «свободівця»

У Львові з пораненням у ногу госпіталізовано у 8-му лікарню члена ВО «Свобода», помічники депутата міської ради Олега КОВПАКА, який брав участь у масових заходах поблизу пагорба Слави.

Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ.

За його словами, О.КОВПАК з групою молоді йшов із пагорба Слави до Марсового поля. «У цей час між молоддю та учасниками святкування Дня Перемоги, які з Марсового поля йшли до пагорба Слави, виникли сутички, під час яких невідомо ким було здійснено постріл. Отримав травматичне поранення у ногу прихильник «Свободи», - сказав він.

Р.КОШУЛИНСЬКИЙ висловив переконання, що представники міліції встановлять особу, яка завдала поранення юнаку.

«Також сьогодні під час проведення панахиди на Марсовому полі представниками ВО «Свобода» невідомі почали нацьковувати на нас великого пса породи, мабуть, московська сторожова, який кидався на людей. Нам ледве вдалося власника пса випроводити з місця проведення заходів. Однак нам потім телефонували побратими, які повідомили, що він зі своїм собакою вчиняв аналогічні дії щодо учасників молодіжної акції на пагорбі Слави і його було зупинено лише працівниками міліції», - зазначив Р.КОШУЛИНСЬКИЙ.

Він також наголосив на тому, що ВО «Свобода» вимагатиме притягнення до відповідальності тих, хто стріляв в О.КОВПАКА та нацьковував собаку на мирних учасників акції.

Біля пагорба Слави та Марсового поля залишаються кількасот молодих людей, які тримають державні прапори з траурними стрічками і червоно-чорні прапори.

У свою чергу представники ветеранських організацій, КПУ, партії «Родина» та «Русского единства» автобусами переїхали з Марсового поля до пагорба Слави. Свою символіку вони не демонструють і запланованих виступів не проводять, очікуючи на те, що «радикальні сили заспокояться, і вони матимуть змогу покласти квіти до могил воїнів».

Правоохоронці відмовляються називати кількість задіяних працівників міліції, однак, за різними оцінками, на Марсовому полі та біля пагорба Слави їх присутньо більше трьох тисяч.

Також велика кількість правоохоронців патрулює вулиці Львова у місцях проведення масових заходів, де періодично виникають сутички. Невідомі зривають з перехожих георгіївські стрічки і запалюють димові шашки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Львові було побито голову обласної організації Антифашистського комітету, члена КПУ Олександра КАЛИНЮКА.