Чеські шпигуни цікавилися в Україні контрактами в авіабудуванні

Служба безпеки України порушила кримінальні справи проти двох українців, які сприяли у зборі таємної інформації чеським дипломатам, оголошеним персонами нон-грата в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

СБУ нагадує, що викрила розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА та військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, проводили шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного та військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

За повідомленням, на виконання своїх злочинних намірів З.КУБІЧЕК та П.НАВОТНА встановили та підтримували протиправні зв’язки з громадянами України, які мали допуск до відомостей, що становлять державну таємницю України. Як одного з таких інформаторів З.КУБІЧЕК активно використовував громадянина України С., співробітника державного підприємства “Завод 410 цивільної авіації”. Зустрічі з українським громадянином він проводив з дотриманням конспірації на території Посольства Чехії в Україні та в різноманітних закладах громадського харчування.

Під час контактів із українцем С. З.КУБІЧЕК за грошову винагороду отримував від нього документальні матеріали щодо перспектив діяльності підприємства “Південмаш”, програм з розробки літака Ан-70 і АН-178, а також документацію щодо системи активного захисту літальних апаратів “Адрос”. Зокрема, у лютому 2010 року С. на виконання завдання З.КУБІЧЕКА передав чеському дипломату електронну версію Договору комісії на ремонт та модернізацію літаків Ан-32 для ВПС Республіки Індія, який містить конфіденційну інформацію, що є власністю держави і витік якої завдасть суттєвої шкоди державній безпеці України. За скоєння вказаного злочину СБУ у березні 2011 року порушила кримінальну справу за ч.2 ст.330 (Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, вчинені з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. На даний час громадянин С. заарештований та перебуває під вартою.

За повідомленням СБУ, другий епізод стосується військового відомства України. Важливий секретоносій Міністерства оборони України майор Л. у 2005 році була завербована спецслужбами Чехії та за грошову винагороду передавала секретну інформацію про розробки у сфері створення новітніх зразків військової техніки та озброєння. Контррозвідники СБУ з’ясували, що протягом останніх 5 років Л. на виконання завдання чеських спецслужб здобувала копії таємних документів, що стосуються діяльності військових наукових закладів, які передавала чеській військовій розвідці під час її виїздів за кордон та в Україні.

Під час слідства Л. показала, що отримала від військового аташе Посольства Чехії в Україні майора П.НАВОТНОЇ спеціально виготовлені документи для виїзду за кордон на підставне прізвище. Намагаючись уникнути покарання, Л. на початку березня 2011 року ініціативно звернулась до Посольства Чехії в Україні з проханням надати їй політичний притулок. Натомість вона була затримана під час спроби виїзду за межі України.

За фактом передачі іноземній стороні інформації, яка охороняється державою, СБУ стосовно Л. порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.328 (Розголошення державної таємниці) ККУ. Вирішується також питання щодо її притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду у формі шпигунства на користь іноземних спецслужб (ст.111 “Державна зрада” ККУ). Беручи до уваги, що Л. виховує двох неповнолітніх дітей, їй обрано запобіжний захід – підписка по невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство закордонних справ України заявила, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сьогодні до МЗС України було запрошено Тимчасового повіреного у справах Чеської Республіки в Україні Вітєзслава ПІВОНЬКУ, якому було вручено ноту щодо оголошення персонами нон-грата двох співробітників військового аташату Чехії у Києві у зв’язку із вчиненням ними дій, несумісних з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Керівнику чеської дипломатичної місії було висловлено рішучий протест проти використання дипломатичного статусу для збору інформації, що становить державну таємницю в Україні. Йому було наголошено на тому, що «для України такі дії є неприйнятними з боку представників будь-якої держави. Тим більше непокоїть, що до протиправної діяльності вдалися дипломати такої дружньої і партнерської для нас країни, як Чехія».