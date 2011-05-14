До Севастополя прибув велотур, присвячений пам'яті героїв війни

У Севастополі в суботу на площі Нахімова відбулася урочиста зустріч учасників велотуру «Море друзів», що стартував 9 травня в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, велотур зустріли представники постійної комісії Севастопольської міської ради з питань молоді, спорту, культури і туризму на чолі з Володимиром ДЕМЧЕНКОМ.

Відбувся обмін подарунками між містами-героями Одесою і Севастополем. Одеські велосипедисти-любителі Руслан ВЕРІН, Олександр ШЕСТАКОВ і Олексій ЧЕРНЯВСЬКИЙ вручили севастопольцям гільзу із землею Одеси. В.ДЕМЧЕНКО, у свою чергу, подарував учасникам велотуру книги і диски (з фото і піснями) про Севастополь. У

Разом учасники зустрічі поклали квіти до Вічного вогню у Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках.

Велотур «Море друзів» присвячений пам`яті героїв Великої Вітчизняної війни. Маршрут прокладено через дружні країни чорноморського басейну: Україну - Грузію - Туреччину - Болгарію - Румунію - Молдову - Україну. Проект відбувається за підтримки Одеської обласної державної адміністрації, Одеського міського голови і комісії у справах молоді та спорту Одеської міської ради.