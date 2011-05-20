Українці витратили в Польщі 270 млн. дол.

Громадяни України, які перетинали польський кордон в рамках малого прикордонного руху (МПР), минулого року витратили у Польщі близько 270 млн. дол.

За даними дослідження польського комітету статистики GUS, якими володіє УНІАН, це склало майже третину усіх приватних витрат українців у польських магазинах 2010 року.

За даними польської влади, кількість українців, які перетинали польсько-український кордон в рамках МПР, в четвертому кварталі минулого року зросла до 1,2 млн. із близько 300 тис. у першому кварталі минулого року.

Загалом за весь рік в рамках малого прикордонного руху прикордонники зафіксували 3,6 млн. перетинів із близько 9 млн. усіх перетинів кордону українцями.

При цьому у четвертому кварталі власники дозволів МПР становили половину усіх тих, хто перетинав польсько-український кордон.

GUS відзначив, що 75% українців, які їздили до Польщі, живуть на відстані до 50 кілометрів від кордону, з яких 65% - у 30-кілометровій зоні, яка дозволяє подорожувати в рамках МПР.

Польський комітет статистики відзначив позитивний вплив МПР на полегшення перетину кордону між Україною та Польщею.

Як повідомляв УНІАН, за даними GUS, українці торік приватно придбали у Польщі товарів на майже 800 млн. доларів (за поточним курсом).

Довідка УНІАН. Польща та Україна запровадили систему малого прикордонного руху, в рамках якого українці, які живуть не далі тридцяти кілометрів від кордону, можуть приїжджати до Польщі без віз, з 1 липня 2009 року.

Влада країн заявляла, що планує добиватися від Єврокомісії дозволу на розширення зони МПР до 50-ти кілометрів із передбачених нині угодою 30-ти км.

Україна на сьогодні є єдиною країною із східних сусідів Польщі, з якою діє система МПР.