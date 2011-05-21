Суд дозволив київським МАФам продавати пиво і сигарети

Окружний адміністративний суд Києва відмінив рішення Київради про заборону на торгівлю спиртним, слабоалкогольними напоями і тютюном в МАФах площею менше 40 кв.м, що набув чинності 1 квітня. Метою заборони була боротьба з курінням і споживанням алкоголю. Але з першого дня вето підприємці дружно проігнорували рішення Київради. А міліція не знала, як карати власників кіосків. Тому останні продовжували торгувати і при цьому звернулися до суду про відміну рішення.

Тепер же він вирішив, що Київрада перевищила свої повноваження, ввівши таку норму. Мовляв, існує закон України, що забороняє органам місцевої влади вводити подібні заборони на торгівлю алкоголем. Автор рішення і депутат Київради Олексій Омельяненко про рішення суду дізнався від журналістів. Він пообіцяв розібратися в цьому і, можливо, подати стрічний позов до суду

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