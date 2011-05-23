Янукович привітав Марину Вроду із перемогою в Каннах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав вітання кінорежисерові Марині ВРОДІ з успіхом на 64-му Каннському кінофестивалі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави.

«Завдяки постійному творчому пошуку, таланту режисера Ви здобули «Золоту пальмову гілку» – головну нагороду в номінації «Найкращий короткометражний фільм» Каннського кінофестивалю, чим примножили світову славу українського кіномистецтва», - йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА.

Президент побажав М.ВРОДІ міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення та нових яскравих звершень в ім’я України.

Як повідомляв УНІАН, український режисер М.ВРОДА одержала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі за короткометражний фільм "Крос".

П`ятнадцятихвилинний фільм "Крос" - це спогади автора про заняття з фізкультури.

Стрічка "Крос" є спільним проектом України і Франції. Зйомки проходили у вересні минулого року і тривали менше тижня. Зайняті лише непрофесійні актори

М.ВРОДІ 29 років. Вона закінчила Національний університет імені Карпенка-Карого, факультет кінематографії, спеціалізація "Режисура художнього фільму". Її дипломна робота - короткометражка "Клятва", показана на кінофестивалі "Молодість". Окрім цієї стрічки, М.ВРОДА зняла фільми "Сімейний портрет", "Дощ", "Прости".

Каннський кінофестиваль проходив цього року з 11 по 22 травня.