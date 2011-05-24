У Києві назріває черговий будівельний скандал?

У Києві на вулиці Володимиро-Либідській назріває черговий будівельний скандал.

Як повідомляє телеканал “CITI”, забудовник хоче звести висотку та паркінг просто посеред дворів, в тому числі на території дитячого майданчика. Робота з підготовки будмайданчика триває вже два дні і дитсадок потрапив за паркан будівництва.

За словами жительки будинку 11 по вул. Горького Галини ЗАРИЦЬКОЇ, будівльники захоплюють 25 метрів від дитячого садка і 10 метрів від житлового будинку. Через цю територію буде проїжджати весь вантажний транспорт на будівництво.

Місцеві жителі побоюються, що втратять свої квартири, адже стіни їхніх будинків почали тріщати ще за попередніх будівництв, а підвали можуть залити ґрунтові води.

Мешканка будинку 22 на вул. Володимиро-Либідської Ольга САФОНОВА стверджує, що на місці забудови - злиття двох річок. “Я не знаю як вони будуть будувати - там же вода хлистатиме, ґрунтові води затоплять і наш будинок", - сказала вона.

Жителі звернули увагу, що довкола чимало довгобудів, які "заморозили", за чутками, саме через ґрунтові води. Чи знають про це нові забудовники - невідомо, адже мешканці жодних комісій на місті забудови не бачили, як і не бачили дозвільних документів на право зведення висотки з паркінгом. Як повідомляє телеканал, люди з будмайданчика спілкуватися з мешканцями не хочуть.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, свої листи жителі будинків по вул. Володимиро-Либідській напривили до районної влади, в мерію і в прокуратуру. Поки жодних пояснень від чиновників не отримали.