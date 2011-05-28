Міністр: я - не націоналіст, але я за відродження нашої аграрної науки

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК виступає за оптимізацію аграрної освіти і науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив журналістам після урочистостей з нагоди останнього дзвінка в Поліській загальноосвітній школі 1-3 ступеня у селі Поліське Коростенського району Житомирщини.

«Урядом вже затверджена відповідна концепція оптимізації аграрної освіти та аграрної науки», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що найголовнішим завданням у цих процесах є поєднання аграрної освіти та науки.

При цьому він висловив незадоволення сучасною наукою в тому плані, що вона «загубила існуючі раніше напрацювання в аграрній сфері».

«У 1900 році європейська біржа цукру містилася у Києві на Подолі, а 80% насіння цукрового буряку у Європу постачала Україна. Наразі усе навпаки. Оце мене не влаштовує і ми будемо вживати заходів в цьому плані", - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК. При цьому він додав: "Я – не націоналіст і виступаю не проти інвестицій і не проти вивезення нових сортів за межі країни та нових досягнень, однак я - за те, щоб наша аграрна наука відродилася і сорти сільськогосподарських культур домінували на території України».