Янукович доручив Азарову знешкодити небезпечні відходи

Янукович доручив Азарову до грудня розробити загальнодержавну програму поводження з відходами

Київ. 30 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ вжити заходів щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

Відповідне доручення оприлюднене на сайті глави держави.

Зокрема, президент доручив до 1 грудня 2011 року підготувати і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про загальнодержавну програму поводження з відходами в Україні, до 1 листопада 2011 року – забезпечити “розроблення та розгляд у встановленому порядку національного плану виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, ратифікованої Законом України від 18 квітня 2007 року № 949-V”.

Крім того, голові уряду доручено під час підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» і підготовки проектів законів про Держбюджет на наступні роки передбачати кошти, “необхідні для фінансування заходів, спрямованих на повне знешкодження накопичених на території України непридатних для використання, заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і відходів гексахлорбензолу в зоні консервації Домбровського кар`єру (м.Калуш, Івано-Франківська область)”. Термін виконання цього пункту – до 31 грудня 2013 року.

Також В.ЯНУКОВИЧ доручив до кінця 2012 року “забезпечити вирішення питання щодо знешкодження високотоксичних відходів, які зберігаються на території державного підприємства «Горлівський хімічний завод» (м.Горлівка, Донецька область)”.

До кінця цього року прем’єр має “вирішити питання щодо знешкодження високотоксичних відходів, які зберігаються на території державного науково-виробничого підприємства «Захід» (м. Київ); забезпечити розроблення та функціонування інформаційно-аналітичної системи комплексного державного управління у сфері поводження з відходами; забезпечити підготовку і затвердження в установленому порядку комплексу заходів, спрямованих на створення інфраструктури зі:

- збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, гумотехнічних виробів та відходів гумотехнічного виробництва;

- заготівлі та утилізації непридатних для використання транспортних засобів;

- збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);

- збирання та утилізації електричного та електронного обладнання;

- поводження з медичними відходами.