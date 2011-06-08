Під Києвом затримано лідера російського злочинного угруповання

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в місті Ірпінь Київської області затримали 42-річного громадянина Російської Федерації, який 10 років розшукувався МВС Республіки Татарстан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За попередніми даними, затриманий є лідером організованого злочинного формування «29-й комплекс». Учасники цієї банди обґрунтовано підозрюються в організації та скоєнні 20 убивств на території Росії.

В Україні підозрюваний переховувався за підробленим паспортом.

На даний час тривають слідчі дії та перевіряється причетність затриманого до скоєння злочинів на території нашої держави.