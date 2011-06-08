Під Києвом затримано лідера російського злочинного угруповання

19:34, 08 червня 2011
Суспільство
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Який 10 років перебував у розшуку

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в місті Ірпінь Київської області затримали 42-річного громадянина Російської Федерації, який 10 років розшукувався МВС Республіки Татарстан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За попередніми даними, затриманий є лідером організованого злочинного формування «29-й комплекс». Учасники цієї банди обґрунтовано підозрюються в організації та скоєнні 20 убивств на території Росії.

В Україні підозрюваний переховувався за підробленим паспортом.

На даний час тривають слідчі дії та перевіряється причетність затриманого до скоєння злочинів на території нашої держави.

 

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