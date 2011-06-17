Голова Газпрому: цього року нас чекають нові рекорди за цінами на газ
Міллер пророкує 500 доларів до кінця року
Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР прогнозує, що до кінця року ціни на газ зростуть до 500 дол. за тис. куб. м
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
«Ми на сьогоднішній день бачимо на ринку тренд, що зростає, і цього року нас чекають нові рекорди за цінами на газ. Ми чекаємо, що до кінця року ціна досягне рівня 500 дол. за тисячу кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.
Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.
Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.
За словами голови "Газпрому" О.МІЛЛЕРА, ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами в четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.