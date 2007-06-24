Через негоду 51 населений пункт України залишився без світла

Сьогодні вночі внаслідок сильного дощу, шквалистих поривів вітру та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 8 областях України було знеструмлено 51 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Кіровоградській області знеструмлено – 13 н.п., в Одеській – 8, у Донецькій – 8, Луганській – 7, Миколаївській – 6, Волинській – 4, Дніпропетровській – 3, Львівській – 2.

На місці працюють аварійні бригади обленерго.