Через негоду 51 населений пункт України залишився без світла
13:59, 24 червня 2007Суспільство
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Постраждало 8 областей
Сьогодні вночі внаслідок сильного дощу, шквалистих поривів вітру та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 8 областях України було знеструмлено 51 населений пункт.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Кіровоградській області знеструмлено – 13 н.п., в Одеській – 8, у Донецькій – 8, Луганській – 7, Миколаївській – 6, Волинській – 4, Дніпропетровській – 3, Львівській – 2.
На місці працюють аварійні бригади обленерго.
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