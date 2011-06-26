У Жмеринці згорів магазин
17:17, 26 червня 2011Суспільство
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Гасили 6 відділень
У місті Жмеринка Вінницької області на території ринку згорів магазин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загорання в приватному магазині (розміром 18х12м) килимових виробів сталося вчора о 19.13.
Внаслідок пожежі вогнем знищено покривлю, внутрішнє обладнання та килимові вироби.
О 22.15 шістьма відділеннями пожежно-рятувальних підрозділів МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Вінницькій області.
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