У Жмеринці згорів магазин

Гасили 6 відділень

У місті Жмеринка Вінницької області на території ринку згорів магазин. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загорання в приватному магазині (розміром 18х12м) килимових виробів сталося вчора о 19.13. Внаслідок пожежі вогнем знищено покривлю, внутрішнє обладнання та килимові вироби. О 22.15 шістьма відділеннями пожежно-рятувальних підрозділів МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється. На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Вінницькій області.

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