Президент Монголії з дружиною відвідали місця своєї молодості у Львові

У межах державного візиту до України у Львів прибув Президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж з дружиною Хажидсуренгійн Болормаа. У аеропорту делегацію зустрічали голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, заступник голови Львівської облради Валерій П’ятак.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Заплановано, що Президент Монголії відвідає Академію сухопутних військ, де він візьме участь у засіданні Вченої Ради. Також відбудеться офіційний прийом Президента Монголії та його дружини керівництвом області.

Крім того, Цахіагійн Елбегдорж разом з дружиною відвідають Львівський національний університет ім. Івана Франка, де відбудеться дружня зустріч з колишніми однокурсниками.

Президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж народився 30 березня 1963 року в провінції Ховд, Монголія.У 1988 р. закінчив Львівське військово-політичне училище (спеціальність – військова журналістика), у 2002 р. – Гарвардську школу державного врядування ім. Дж. Кеннеді. Магістр державного управління.

Дружина Президента Монголії Хажидсуренгійн Болормаа народилася 18 січня 1965 р. в м. Улаанбаатар, Монголія. У 1988 р. закінчила Львівський державний університет , у 2005 р. – національний коледж бізнесу і технологій, штат Віржинія (США). Є засновницею і головою національного фонду “Hope-Cancer-Free”.