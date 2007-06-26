Ющенко призначив нового командувача Сухопутних військ (фото)

09:55, 26 червня 2007
Суспільство
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Президент підписав два укази

Іван Свіда
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив генерал-лейтенанта Івана СВІДУ командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, звільнивши його з посади командувача військ Південного оперативного командування.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Генерал-лейтенант І.СВІДА обіймав посаду командувача військ Південного оперативного командування з липня 2005 року.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Президент своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Валерія ФРОЛОВА з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

 

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