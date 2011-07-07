Фруктовниця з аукціону Christie's не пройшла українську митницю

Спробу незаконного ввезення на митну територію України антикварних коштовностей зафіксовано працівниками відділу митного оформлення Київської обласної митниці в пункті пропуску «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, до митного оформлення нашою співвітчизницею було подано вантажну митну декларацію та відповідні товаросупровідні документи. Згідно з інформацією, зазначеною у поданих документах, відправником вантажу виступав громадянин, який постійно проживає у США. Під час перевірки вантажу, заявленого за вантажною митною декларацією, в якій проставлений особистий підпис декларанта, у картонній коробці всередині фанерного ящика, поруч із задекларованими предметами, митниками було виявлено срібну вазу для фруктів діаметром близько 30 см та вагою понад 1 кг, а також дерев’яну різну підставку під неї, відомості про наявність яких були відсутні у вантажній митній декларації.

Таким чином, громадянкою не заявлено за встановленою формою про наявність предметів, які переміщуються через митний кордон України та підлягають обов’язковому декларуванню.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил (недекларування). Вазу і підставку під неї, виготовлені у Японії, попередньо – в епоху Тайсьо, лот аукціону «Christie`s» 2009 року, відправлено на експертизу, яка встановить чи є вона культурною та історичною цінністю, а також її вартість.