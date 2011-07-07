У Болгарії в аварії автобуса одна українка загинула, семеро постраждали

У Болгарії внаслідок аварії автобуса одна українка загинула, ще семеро постраждали.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це поінформував речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

За повідомленням Посольства України в Республіці Болгарія, 6 липня о 18.00 неподалік міста Варна зазнав аварії автобус, в якому знаходилась група українських туристів.

Усіх постраждалих доставлено до найближчих медичних установ Варни. За даними посольства, одна з пасажирок автобуса, громадянка України померла в лікарні внаслідок отримання важкої черепно-мозкової травми. Інші постраждалі: двоє дорослих та п’ятеро дітей отримали травми легкої та середньої важкості.

За інформацією посольства, прокуратурою м. Варна за фактом ДТП порушено кримінальну справу, ведеться розслідування. За попередньою версією, причиною аварії є технічна несправність автобусу або людський фактор, пов’язаний з перевищенням водієм допустимої швидкості на повороті.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Болгарія та в Департаменті консульської служби МЗС України.