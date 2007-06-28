У Запорізькій області скоєне звіряче вбивство міліціонера

У Запорізькій області днями було по-звірячому вбито співробітника міліції.

Інформацію про це сьогодні УНІАН підтвердили в керівництві УМВС України в Запорізькій області.

"Дійсно, в неділю вночі в Акимівському районі Запорізької області (на території однієї з баз відпочинку пгт Кирилівка) було вбито співробітника міліції - працівника відділу державної служби охорони м. Василівка Запорізької області. Хлопця забили до смерті", - повідомили в обласному УВС.

Що стало причиною вбивства, й за яких обставин його було скоєно, правоохоронці не повідомляють. Проте зазначають, що "службова діяльність навряд чи стала причиною смерті, оскільки в Кирилівці загиблий перебував не з питань служби, а на відпочинку".

Прокуратурою Акимівського району за фактом загибелі співробітника міліції порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство".

На сьогоднішній день злочин залишається не розкритим.