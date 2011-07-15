КМДА запроваджує плату для кабельних телеканалів

Київська міська державна адміністрація запроваджує для кабельних операторів плату за розміщення телекомунікаційних мереж і надання телекомунікаційних послуг населенню столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО, посилаючись на ухвалене сьогодні рішення Київради "Про питання впорядкування діяльності суб`єктів господарювання в галузі зв`язку та інформаційних технологій", яким визначається порядок регулювання діяльності кабельних провайдерів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, запропонований КМДА проект відповідного рішення підтримав 101 депутат Київради зі 105, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з рішенням, КП "Київжитлоспецексплуатація" призначено головним комунальним підприємством з моніторингу, координації та контролю з прокладання телекомунікаційних мереж, а також надання телекомунікаційних послуг населенню в Києві.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, сьогодні комунальними підприємствами при райдержадміністраціях вже здійснюється механізм збору коштів за розміщення телекомунікаційних мереж в житлових та нежитлових будинках комунальної власності без наданих на це повноважень територіальною громадою.

"Таким чином, раніше відповідні відрахування комунальними підприємствами до бюджету міста не здійснювались, що призводило до розвитку корупційних схем у цьому напрямку. В результаті прийняття рішення, отримані кошти КП "Київжитлоспецексплуатація" будуть направлені до спеціального фонду, який буде формуватись виключно для програм розвитку житлового фонду міста Києва – ремонти під’їздів, фасадів, тощо. Також частина коштів буде перераховуватись балансоутримувачам будинків для належного їх утримання", – зазначив заступник голови КМДА.

За його словами, очікувана сума надходжень в результаті ухвалення цього рішення – 60-70 млн. грн. на рік.