У Києві встановлено єдину ставку ринкового збору для фізичних осіб

Київська міська рада внесла зміни та доповнення до рішення “Про ринковий збір у м.Києві”, яке було прийнято у лютому 1999 р., згідно з яким в столиці встановлено єдину ставку ринкового збору для фізичних осіб, незалежно від виду продукції, яку вони реалізують, в розмірі 5 грн. за 1 торгове місце.

Відповідне рішення було проголосоване на сесії Київради цього тижня.

Згідно з останніми змінами, розмір ставки ринкового збору для юридичних осіб встановлено на рівні 15 грн. за 1 торгове місце.

Крім того, Київрада зменшила площу одного торгового місця з 6 кв. м до 4 кв.м.

Як зазначається у пояснювальній записці, зміни та доповнення внесено за пропозицією Головного фінансового управління КМДА з метою приведення у відповідність до законодавства рішення Київради від 1999 р., а також з метою спрощення механізму справляння ринкового збору та забезпечення надходжень до бюджету міста.

Слід зазначити, що Головне фінуправління пропонувало встановити ставку ринкового збору на рівні 2,55 грн для фізичних осіб, однак під час обговорення було внесено пропозицію щодо її збільшення до 5 грн. Рішення було проголосоване з поправкою, внесеною з голосу.

Довідково в пояснювальній записці зазначається, що середня ставка, передбачена столичним законодавством, для фізичних осіб складала до цього часу 1,8 грн., для юридичних - 10 грн. Ставки ринкового зобру були диференційовані в залежності від виду ринку (критий, відкритий), виду продукції та товарів, що реалізуються.