В отруєннях дітей у таборах звинуватили СЕС: лише «гроші збирають»

Заступник голови правління Ради підприємців Дарницького району Києва, адвокат Вікторія МУНДИРОВА заявляє, що нинішнє керівництво СЕС у регіонах зайняте «збором баришів» з підприємців, тоді як питання забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки їх просто не цікавлять.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі адвоката.

Зокрема, В.МУНДИРОВА висловила занепокоєння дедалі частішими випадками отруєння дітей в літніх таборах. Вона також нагадала слова першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА про те, що, зважаючи на "недієвість існуючої системи", повторення отруєнь є цілком ймовірним.

В.МУНДИРОВА також висловила обурення бездіяльністю СЕС і Мінохоронздоров`я щодо керівника Чернігівської обласної санітарно-епідеміологічної станції Миколи ДОНЦЯ у зв`язку з масовим отруєнням дітей у літньому таборі в Чернігівській області. "Я вважаю абсолютно правильним звільнення головлікаря СЕС у Севастополі через масове отруєння дітей: саме СЕС зобов`язана була стежити і попереджувати катастрофічну ситуацію, - сказала вона. - Водночас мені не зрозуміло, чому досі не зазнав відповідного покарання головлікар Чернігівською СЕС. Не той масштаб отруєння чи якісь інші причини?".

За словах В.МУНДИРОВОЇ, «СЕСи зайняті збором грошей, а не санбезпекою». "Це не епідемія отруєнь, це епідемія корупції в СЕСах, яка загрожує здоров`ю наших дітей", - заявила вона.

Разом з тим адвокат запропонувала юридичну допомогу в поданні позовів до суду проти чиновників СЕС, які допустили недбальство в роботі.

Як повідомлялося, 12 липня було зафіксоване масове отруєння дітей і дорослих у севастопольських оздоровчих таборах "Альбатрос" і "Нахімовець". 14 липня Державна санітарно-епідеміологічна служба звільнила головного державного санітарного лікаря Севастополя Володимира ТАРАСОВА.

10 липня з оздоровчого табору Чернігівського обласного спортивно-фізкультурного товариства "Колос" до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 21 дитину (у віці від 8 до 15 років). Крім того, в серпні 2010 року в Ніжинському інтернаті від невідомої інфекції померли п’ятеро дітей-інвалідів.