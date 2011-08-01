У Сумах у першому півріччі податківці порушили 14 кримінальних справ, збитки за якими становлять 13 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової інспекції в м. Суми.

Також за січень-червень 2011 року сумські податківці забезпечили надходження 12,2 млн. грн. податків до бюджету, зокрема 2,7 млн. грн. від заходів щодо скорочення податкового боргу. Крім того, податківцями було ініційовано 21 документальну перевірку, за підсумками яких донараховано майже 5 млн. грн. коштів, більша частина з яких уже надійшла до бюджету.

Крім того, з початку 2011 року працівниками податкової в Сумах виявлено 6 фактів незаконно заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ на загальну суму понад 8 млн. грн. Також з незаконного обороту було вилучено товарів на суму більше як 3 млн. грн.