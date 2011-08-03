Забудовникам заповідних вулиць Києва лишили лазівку в законі

Депутат Київради (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ припускає змову влади і забудовників щодо скандальних будівельних об’єктів столиці.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.

Депутат вважає, що ухвалене Київрадою рішення «Про призупинення здійснення будівництва в межах вулиць Ірининська, Рейтерська, О.Гончара, Велика Житомирська, Михайлівська та Михайлівський провулок» залишає забудовникам шанс продовжувати роботи. «Що вони і роблять, застосувавши аморальні підходи, розроблені власниками ганебної забудови на метро «Театральна», – зазначає прес-служба.

«Термін «призупинення», який фігурує у рішенні Київради, передбачає не знесення об’єкту, а відкладення робіт на майбутнє. Таким чином, власники замість припинення робіт імітують так звану консервацію», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат пояснив, що у випадку із будівництвом на метро «Театральна» так звана «консервація» полягала в тому, що забудовниками були швидко зведені стіни і дах торгового комплексу, проти якого активно виступали кияни, ніби для того, щоб уникнути руйнування побудованої конструкції і купола метро.

“Влада не заважала цьому прискореному будівництву, що викликає здивування і підозри про закулісні домовленості влади і забудовників”, - йдеться у повідомленні прес-служби депутата.

О.БРИГИНЕЦЬ вважає, що розвиток подій довкола будови на вул. О.Гончара покаже, чи існують неофіційні домовленості між забудовниками і владою на цьому об’єкті. «Влада прозвітує ЮНЕСКО про ухвалене Київрадою рішення, а будівельники «консервуватимуть» далі. Тому, тільки консолідовані зусилля киян, які об’єднаються в один потужний кулак і заблокують будь-яку діяльність на цьому будівництві, зможе активізувати владу і змусити її вжити усіх необхідних заходів, щоб призупинення будівництва не перетворилося у прискорення будівництва», - наголошує О.БРИГИНЕЦЬ.

У прес-службі також повідомили, що днями О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до міністра культури Миколи КУЛИНЯКА з проханням відкликати погодження, надані структурними підрозділами Міністерства культури України щодо забудови історичної частини Києва. Також голова Постійної комісії Київради просить накласти мораторій на видачу будь-яких погоджень для будівництва до ухвалення владою остаточної позиції стосовно долі історичної частини Києва.

Як повідомляв УНІАН, днями О.БРИГИНЕЦЬ заявив, що сумнівається, що ухвалене Київрадою рішення «Про призупинення здійснення будівництва у межах вулиць Ірининська, Рейтерська, Олеся Гончара, Велика Житомирська, Михайлівська та Михайлівський провулок» стане перепоною для будівельних робіт у межах вулиць, що входять в охоронну зону Софійського собору.

Київрада призупинила будівельні роботи в межах згаданих вулиць своїм рішенням від 14 липня ц.р.